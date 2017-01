"Friends", mini-reunion con Jennifer Aniston e Courteney Cox

16:44 - Reunion a sorpresa in passerella per le star di "Friends". Jennifer Aniston ha infatti riabbracciato l'amica Courteney Cox alla presentazione del film "Just Before I Go", che segna il suo debutto alla regia. Ormai la serie tv che le lanciò negli Anni Novanta è solo un lontano ricordo ed entrambe sono delle attrici affermate. Il tempo però non ha cambiato il rapporto tra le due, che si sono messe in posa e hanno scherzato davanti all'obiettivo dei fotografi.