"Coca Cola Summer Festival", ospiti i Pooh e Gianna Nannini

Dopo gli ottimi risultati della prima puntata, in onda in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con " Coca-Cola Summer Festival – Il gusto dell’estate" . L'evento musicale condotto da Alessia Marcuzzi , insieme a Angelo Baiguini e Rudy Zerbi, questa sera ospiterà i Pooh e Gianna Nannini . Per la sezione giovani, dopo la vittoria di lunedì scorso di Ermal Meta, saranno Irama e Artù a sfidarsi sul palco.

Ospiti anche Alessandra Amoroso, Elisa, Emma, Max Pezzali e Francesco Renga. Di fronte al pubblico di Piazza del Popolo a Roma si esibiranno inoltre gli artisti più amati dai giovani come Arianna, LP, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Elodie, Lorenzo Fragola, Gue Pequeno e Marracash, Lele, Francesca Michielin e Paolo Simoni.



Ospite speciale di questa puntata Conrad Sewell, l'interprete di "Taste the Feeling", il brano che sigla tutte le campagne Coca-Cola e che è protagonista di questa edizione del Coca-Cola Summer Festival.



Per il terzo anno consecutivo Coca-Cola rinnova la partnership con l'evento musicale, che viaggia online sull'omonimo hashtag #CocaColaSummerFestival. L'azienda invita tutti i giovani a condividere 'il gusto dell’estate', per esplorare i momenti più belli legati all’estate che ognuno di noi porta dentro di sé: i luoghi del cuore e, soprattutto, le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla stagione più calda dell’anno.