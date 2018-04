"C'è Posta per Te", un altro record di ascolti con Paulo Dybala e Patrick Dempsey

Anche con la decima puntata “C’è posta per te” rimane imbattibile: con il 27.47% di share pari a 5 milioni 384 mila spettatori stacca il competitor Rai “Ballando con le Stelle” di oltre 8 punti percentuali. Due stelle internazionali, del calcio e del cinema, hanno illuminato il sabato sera di Canale 5 : il campione argentino della Juve Paulo Dybala e l'attore americano Patrick Dempsey , l’indimenticabile Derek Shepherd della serie "Grey’s Anatomy".

Il people show di Maria De Filippi assicura alla rete ammiraglia Mediaset le fasce di prima, seconda serata e il miglior risultato delle 24h. Alle ore 22:35 il picco in valori assoluti è di 6 milioni 727 mila telespettatori mentre alle 24:35 la share vola al 35.69%. Sul target 15-34 anni la share di “C’è Posta per Te” svetta al 37.72% e triplica “Ballando con le stelle” che ottiene il 11.28% di share. Sul target 15-64 anni il people show di Maria De Filippi sigla il 30.13% di share mentre il competitor Rai che si arresta al 13.35%.



Tante grandi emozioni e storie di gente comune che grazie al People Show di Maria De Filippi spera di trovare un modo per esprimere i sentimenti più intimi e sinceri ai cari, annullando le distanze fisiche ed emotive.