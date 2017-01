13 gennaio 2015 "C'è Posta per te" riparte con Marco Bocci Da sabato 17 gennaio su Canale 5 al via lo show dei sentimenti di Maria De Filippi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:53 - "C'è Posta per te" è pronta per regalare ai telespettatori una nuova stagione di emozioni, in cui non mancheranno lacrime, colpi di scena e sorrisi. Lo show dei sentimenti di Maria De Filippi riaprirà i battenti sabato 17 gennaio alle 21.10 su Canale 5 e per la prima puntata saranno ospiti due attori molto amati dalle donne: Marco Bocci e Alex Gadea, che nella soap "Il Segreto" interpreta Tristan.

A quanto anticipa "Tv, Sorrisi e Canzoni" in una delle prossime puntate tornerà a "C'è Posta per te" il portiere della Juventus Gigi Buffon (che fu ospite nel 2006). Direttamente da Hollywood sbarcheranno invece in Italia, per aprire la fatidica busta, il premio Oscar Sean Pean (Mystic River, Milk) e Keanu Reeves (Matrix).



Anche per quest'anno Maria De Filippi sarà affiancata nella conduzione da Saki, un simpatico Staffordshire Bull Terrier. Una 'coppia' perfetta visto che tra la presentatrice e il quattrozampe è scattato subito il giusto feeling: "Quando ho conosciuto il suo proprietario Alessio Sakara, Saki aveva quattro mesi. Ogni tanto me lo lasciava in camerino, in pratica facevo da dog-sitter. Così mi sono innamorata di lui".