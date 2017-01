22 marzo 2015 "C'è posta per te", nove stagioni e nove vittorie Il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, chiude la stagione con il botto aggiudicandosi ancora la prima serata con una share del 27.64% pari a 6 milioni di telespettatori Tweet google 0 Invia ad un amico

12:55 - Nove puntate e nove vittorie. Chiude in bellezza la 18° stagione di "C'è posta per te" che ha fatto l'en plein anche nell'ultima serata. Il programma di Maria De Filippi si conferma il più seguito del sabato sera con una share del 27.64% pari a 6 milioni di telespettatori. E Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, dice: “Stagione meravigliosa"

Grande soddisfazione e gradi risultati quindi anche per questa ultima serata, che ha visto come ospite d'onore Marco Mengoni. E Scheri aggiunge: "Record di ascolti che fanno raggiungere al programma una media stagionale di quasi 6 milioni di telespettatori (5.829.000) e una share del 26.8% (27.9% sul pubblico attivo). Concorrenza annichilita e grande televisione. Emozioni a non finire, storie raccontate con straordinaria sensibilità. La maestria di Maria De Filippi è quella di saper coniugare sempre qualità e grande audience, di intrattenerci, emozionarci, stupirci. Tanti tanti ringraziamenti e complimenti a Maria, al suo enorme talento e complimenti a tutta la sua squadra”.



Si chiude così un'altra stagione del people show più seguito della televisione, che saluta i telespettatori e dà appuntamento al prossimo anno. La redazione del programma rimane aperta però ed è già a lavoro per la prossima edizione.