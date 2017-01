30 settembre 2014 "Breaking Bad", su Infinity arrivano tutte le stagioni della serie acchiappa-premi Sul servizio di cinema in streaming è ora disponibile la serie tv che ha sbancato agli ultimi Emmy Awards Tweet google 0 Invia ad un amico

16:16 - Infinity, il più completo servizio di cinema in streaming on demand in Italia, continua ad arricchire l'offerta "Serie Tv a cofanetto" (tutti gli episodi della stagione sempre disponibili). Da domenica 28 settembre sono infatti arrivate tutte le stagioni di "Breaking Bad", la serie televisiva americana che ha fatto man bassa di premi all'ultima edizione dei prestigiosi Emmy Awards.

Si è aggiudicata ben quindici premi: due alla miglior serie drama, quattro allo straordinario protagonista Bryan Cranston, tre alla sua spalla Aaron Paul e due alla coprotagonista femminile Anna Gunn; oltre a un premio alla miglior sceneggiatura e tre al miglior montaggio.



Prodotta da Sony, "Breaking Bad" rivela il presente in crisi della provincia americana, raccontando la parabola di Walter White, un tranquillo professore di chimica, spinto dalla necessità economica a tentare la via della produzione e dello spaccio di droghe sintetiche. Sfondo della serie è la periferia di Albuquerque, New Mexico, L’ideatore della serie, Vince Gilligan, ha entusiasmato pubblico e critica rovesciando la classica morale hollywoodiana del romanzo di formazione, redenzione e riscatto, e alternando crude pagine drammatiche a punte grottesche di black humor e scanzonati accenti pulp.



L’accesso illimitato a tutta l’offerta di Serie TV è incluso nella sottoscrizione mensile di Infinity, a partire da 6,99 euro. L’offerta, già fruibile su numerosi modelli di Smart TV, Chromecast TV con decoder connessi a Internet, Pc, Tablet, Smartphone e Playstation, amplia ulteriormente la gamma dei dispositivi sui quali è disponibile e diventa fruibile anche su tutte le console giochi Xbox One, scaricando gratuitamente la App. Infinity è l'unico servizio streaming in Italia a coprire tutte le piattaforme Microsoft (phone, tablet, pc, console).