"Bones" spegne 200 candeline nel segno di Alfred Hitchcock

10:55 - Traguardo importante per "Bones", la serie tv che celebra le avventure dell'antropologia forense trasmessa in Italia da Mediaset. Con la puntata in onda questa settimana negli Usa la serie interpretata da Emily Deschanel e David Boreanaz spegne 200 candeline. Per il grande evento gli autori hanno dato vita a un episodio che tenevano da tempo nel cassetto: un tributo al maestro del brivido, Alfred Hitchcock.

Nonostante la star della serie, Boreanaz, che per l'occasione si è anche cimentato nella sua decima esperienza dietro la macchina da presa, inviti ad andarci piano con le etichette per evitare i paragoni "con il maestro", è innegabile che l'episodio in questione attingerà con devota reverenza ad alcuni degli elementi chiave delle spy story più conosciute di Hitchcock, come "Caccia al ladro" (1955) e "Intrigo internazionale" (1959). "Questa puntata è stata una fantastica occasione per trasportare i personaggi di sempre in un'epoca diversa da quella in cui siamo abituati a vederli, pur rimanendo fedeli a se stessi", ha detto Boreanaz.



La storia in questione, infatti, immagina la squadra del fittizio Jeffersonian Institute nella Hollywood degli anni Cinquanta, con una Brennan (Deschanel) che invece dell'antropologa forense veste i panni di una detective della Polizia di Los Angeles alle prese con il sessimo all'interno della sua unità, mentre Booth (Boreanaz) ha lasciato a Washington il suo badge dell'FBI per calarsi nei panni di un noto ladro di gioielli.



Quando questi viene incastrato per l'omicidio di un uomo dell'alta società (il neo acquisto del cast, John Boyd), lui e Brennan decidono di formare una squadra per cercare di trovare così il vero assassino. "Più sono le celebrazioni e più mi rendo conto di quanto reale sia questo traguardo", ha confessato Emily Deschanel, che ha da poco annunciato la sua seconda gravidanza. "Non mi ricordo tutti questi episodi ma dobbiamo averne girati davvero un bel po', o sbaglio?" scherza.