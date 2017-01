"Beverly Hills", Shannen Doherty in lacrime: "Non posso avere figli per il cancro al seno"

Periodo nero per Shannen Doherty, famosa per il ruolo di Brenda nella serie tv " Beverly Hills ". Qualche tempo fa aveva infatti confessato di avere il cancro al seno e ora ha condiviso le sue emozioni nel salotto televisivo del Dr.Oz. "Ho 44 anni e vorrei avere un bambino" ha dichiarato l'attrice tra le lacrime, che non può però portare avanti una gravidanza a causa delle terapie farmacologiche che sta seguendo.

L'attrice ha annunciato che nei prossimi mesi si sottoporrà ad un intervento chirurgico, per asportare la massa tumorale. "Ho chiesto consiglio ai medici, cosa faresti se capitasse a tua moglie o a tua figlia? Sono solo seni, voglio dire li amo... ma voglio sopravvivere e invecchiare con mio marito (il fotografo Kurt Iswarienko ndr.)".



L'interprete di Brenda non ha perso il sorriso e sta affrontando la malattia a testa alta: "Mangio nel modo giusto, mi alleno e cerco di avere un approccio positivo alla vita. Sono grata alla mia famiglia, agli amici e ai medici per il supporto. E ovviamente ai fan che mi stanno vicino". L'attrice ha poi rivolto un appello a tutte le telespettatrici: "Non sai mai quanto ti rimane. La cosa più importante è prenderlo il prima possibile per evitare che si espanda".