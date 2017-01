Beverly Hills 90210, Shannen Doherty: "Ho un cancro al seno"

Dramma per Shannen Doherty , protagonista della serie Anni Novanta "Beverly Hills 90210 ", che ha rivelato di avere un cancro al seno. Il tumore si è sviluppato nel corso del 2014, quando era senza copertura sanitaria. L'attrice è convinta che il male si sarebbe potuto evitare se il suo ex collaboratore Tanner Mainstain avesse pagato in tempo la polizza sanitaria che l'attrice ha sottoscritto attraverso il sindacato degli attori.

"Nel novembre 2013 il SAG (Screen Actors Guild ndr.) inviò il premio da pagare a Tanner Mainstan per conto dell'assicurazione sanitaria Plaintiff, per la copertura del 2014" si legge nelle carte dei tribunali, pubblicate da Hollywood Reporter "Nonostante ciò lo ingnorò, non pagandolo e terminando il rapporto di lavoro con la Doherty nel febbraio 2014".



L'attrice rimase così per più di un anno senza sottoporsi a controlli periodici, come era sua abitudine. Solo quando sottoscrisse una nuova assicurazione nel marzo 2015, scoprì di avere "un cancro invasivo al seno" che si era sviluppato nel corso del 2014. Secondo l'accusa "se l'attrice avesse avuto accesso alle cure, il cancro avrebbe potuto essere fermato senza bisogno di trattamenti invasivi come la mastectomia e la chemioterarpia".



Attraverso il suo portavoce, Tanner Mainstain si è detto "dispiaciuto che Ms. Doherty stia soffrendo per il cancro e spera in un pieno recupero. Ad ogni modo l'accusa che Tanner Mainstain glielo abbia causato non assicurandola e impedendole di trovare le cure mediche di cui aveva bisogno, è palesemente falsa .