"Benfatto", le donne di qualità

17:46 - Arriva su La5, in seconda serata, "Benfatto", nuovo programma in onda per 9 settimane a partire da giovedì 27 novembre. Una serie di monografie al femminile per scoprire storie di donne che lavorano: la loro azienda e l’amore per il prodotto che confezionano. La trasmissione dà voce all'universo femminile attraverso racconti di vita personale e lavorativa all'interno delle grandi aziende del nostro paese.

Al centro del programma il concetto di qualità: donne di qualità che lavorano a un prodotto di qualità. In ogni puntata la protagonista descriverà il settore in cui lavora. Racconterà della sua azienda, di come ha iniziato e soprattutto del modo in cui, ogni giorno, lavori per realizzare un prodotto qualitativamente alto sotto ogni punto di vista. Scopriremo l’importanza dei valori nascosi dietro ad articoli che acquistiamo tutti i giorni: etica, attenzione per il prossimo, per i lavoratori e soprattutto per l’ambiente.