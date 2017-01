"Beautiful", Sean Kanan: "Magari sono sopravvissuto al volo dalla scogliera, chissà..."

"Può darsi che nella soap opera io sia sopravvissuto al volo dalla scogliera, chissà...". Sean Kanan che in " Beautiful " veste in panni di Deacon non si sbilancia sul suo futuro, ma vuol lasciare un po' di speranza alle fan. Ospite di " Pomeriggio Cinque ", l'attore si è raccontato tra vita privata e progetti in tv.

"Sto imparando la lingua, ma sbaglio ancora quindi abbiate pazienza", si scusa. La star scherza sulle sue capacità di ballerino: "Non sono per niente bravo, ho due piedi sinistri!". Poco dopo in studio entra anche la moglie Michelle ed è l'occasione giusta per ricordare al pubblico "come io ami l'Italia", dice Sean, "mia moglie è italo-americana e ci siamo sposati a Monte di Procida (Napoli), è stato bellissimo. Ho trovato la donna della mia vita".