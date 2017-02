"Beautiful", dietro le quinte tra interviste e scene inedite da Montecarlo

Un'opportunità unica per scoprire cosa si nasconde dietro le telecamere della soap opera dei record (seguita ogni giorno in Italia da una media di oltre 3 milioni di telespettatori) entrata nel 2010 nei Guinness World Records come "Soap più popolare attualmente in onda del mondo", che quest’anno ha spento le candeline del suo trentesimo compleanno con oltre 7 mila puntate.