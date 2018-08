"Battiti Live", nel terzo appuntamento protagonisti Ermal Meta, Tom Walker ed Elettra Lamborghini

Sul palco si esibiranno, tra gli altri, Tom Walker, Ermal Meta, Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo, Dolcenera, Noemi, Emis Killa, Fred De Palma e Shade. Attesa anche Elettra Lamborghini, regina internazionale dei social, che porta sotto i riflettori di "Battiti Live" il suo tormentone "Pem Pem".



Anche ad Andria, spazio al dj set live di Gabry Ponte, ospite fisso di questa edizione della kermesse.



Protagonisti, come di consueto, anche i social: l’hashtag ufficiale per commentare in diretta le puntate su Twitter è #BattitiLive. In più, in piazza, ci sarà la giovanissima webstar Mariasole Pollio - centinaia di migliaia di followers in rete e già qualche esperienza da attrice in tv - alla quale verrà affidato il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco. I prossimi appuntamenti televisivi con "Battiti Live", nella prima serata di Italia 1, saranno il 23 agosto da Melfi e il 30 agosto da Bari.