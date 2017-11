"Battiti Live", al timone c'è Elisabetta Gregoraci: "La musica è la mia vita"

Secondo appuntamento, mercoledì 9 agost o in prima serata su Italia 1 per "Battiti Live" , che fa tappa a Nardò in Puglia. Al timone Elisabetta Gregoraci, che a Sorrisi e Canzoni parla con entusiasmo della sua nuova avventura: "La musica è la mia vita. Non si può vivere senza...", racconta la showgirl alla sua prima esperienza in un programma canoro. Sul palco dello show itinerante organizzato da Radionorba, salgono questa volta, tra gli altri, Benji & Fede, Gigi D'Alessio e, a sorpresa Gianni Morandi...

"L'adrenalina in queste serate d'estate è a mille", dice la Gregoraci a Sorrisi: "E' un'esperienza professionale straordinaria, che mi ha anche dato modo di conoscere due meravigliose regioni come la Puglia e la Basilicata". E in tema di musica la conduttrice dello show svela i suoi generi preferiti. "La musica italiana resta la mia preferita. Ma Nathan, mio figlio, va pazzo per Justin Bieber....".



Estate al lavoro quindi per la bella Elisabetta, che però non si lamenta affatto: "Amo profondamente il mio mestiere e condurre un festival come questo è un privilegio a cui non avrei mai rinunciato. A livello professionale questa è una sfida che impreziosisce il curriculum di qualsiasi conduttore...".



“Battiti Live” è una delle kermesse musicali itineranti più importanti d’Italia, nata nel cuore del Sud Italia e poi esplosa anche a carattere nazionale. Giunta alla sua quindicesima edizione va in onda in prime-time, per cinque serate trasmesse su Italia 1, il, il 9, il 23 e il 30 agosto, con grandi ospiti e la migliore musica. Quest’anno, le note di “Battiti Live” invadono le piazze di Bari, Nardò, Andria, Melfi e Taranto, guidate dai due conduttori dello show, il direttore artistico della radio Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.



A Nardò, nel cuore del Salento, gli ospiti della kermesse musicale sono: Benji&Fede, Paola Turci, Baby K ,Thegiornalisti, Bianca Atzei, Riki, Gigi D`Alessio, Michele Bravi, Briga, Federica e Jake la Furia. Nel corso della serata, anche una imprevista e irresistibile incursione di Gianni Morandi, in vacanza nel "tacco d`Italia".