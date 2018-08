"Battiti Live", Ghali, Luca Carboni e Loredana Bertè protagonisti della seconda puntata

"Battiti Live" torna per la seconda puntata giovedì 9 agosto, in prima serata su Italia 1 . La kermesse musicale che invade le piazze più belle di Puglia e Basilicata, questa settimana, arriva nel cuore del Salento, a Lecce. Con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri , vedremo sul palco tra gli altri, Ghali, Loredana Bertè con Boomdabash, Luca Carboni, Mario Biondi, Dolcenera, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, Dear Jack, Capo Plaza .

Torna anche Gabry Ponte, anche in questa tappa protagonista di un dj-set live che promette di far ballare il pubblico in piazza ma anche quello a casa.



La manifestazione più calda dell’estate del Sud Italia è sempre più attiva anche sui social. L’hashtag ufficiale per commentare in diretta le puntate su Twitter è #BattitiLive; inoltre, in piazza, c’è la giovanissima webstar Mariasole Pollio alla quale è affidato il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.



I prossimi appuntamenti televisivi con "Battiti Live", sempre su Italia 1, saranno il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Bari.