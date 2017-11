"Battiti live", gran finale con Riki e The Kolors sul palco

Per "Battiti Live", la kermesse musicale dell’estate, arriva il gran finale. Mercoledì 30 agosto in prima serata su Italia 1 va infatti in onda il quinto e ultimo appuntamento con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale: Riki, Samuel, Nina Zilli, The Kolors, Elodie, Guè Pequeno, Alessio Bernabei, Kadebostany, Mario Venuti e Sud Sound System.