30 maggio 2017 13:00 Riki: "Perdo le Parole ma dico sempre in faccia quello che penso" Il cantante arrivato secondo ad "Amici" si racconta a Tgcom24 tra primo album e lʼesperienza nel talent

Ad "Amici" è arrivato secondo, ma Riki è tutt'altro che deluso. "Perdo le parole", il primo album del cantante della squadra dei Blu, ha già scalato le classifiche e negli in store ha già assaporato il bagno di folla di ragazzine urlanti. Riccardo racconta a Tgcom24 di aver dormito poco in queste ore e di non aver ancora riabbracciato la mamma, ma è soddisfatto del suo percorso. Caratterino compreso: "Sono abituato a dire sempre quello che penso", spiega.

In tanti mi hanno amato durante il mio percorso nella scuola e in tanti mi hanno criticato... Sei un po' deluso per non aver vinto Amici o è andata bene lo stesso?

Arrivare secondo ha i suoi vantaggi, ti esponi meno rispetto alla critica. In tanti mi hanno amato durante il mio percorso nella scuola e in tanti mi hanno criticato.... E poi non dimentichiamo che dall'altra parte c'era un ballerino che oltre ad essere uno dei miei migliori amici è anche un fenomeno. Bisogna ammetterlo. Sono contento per lui e poi nella mia categoria sono arrivato primo. Quindi sono molto soddisfatto. Hai tirato fuori anche il tuo bel caratterino...

Forse per quello sono stato contestato in alcuni tratti del programma... Hai anche risposto ai giudici...

Lavoravamo tanto durante la settimana e dai giudici ci aspettavamo qualcosa in più del "mi piace" o "non mi piace". Forse ho un po' esagerato, infatti ho chiesto anche scusa. Elisa cosa ti ha detto dopo la finale?

Non riesce a nascondere le emozioni, è come me e ci diciamo le cose in faccia. Ed era tanto soddisfatta, contenta di me.