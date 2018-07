"Balalaika", le reazioni dei tifosi "Mondiali"

Si sa, la Gialappa’s ha un occhio di riguardo per i tifosi di questo Mondiale 2018 e, tramite un video, ci mostra alcune delle reazioni più bizzarre e degne di nota. Come alcuni tifosi russi che, increduli per aver eliminato la Spagna, hanno interrotto un matrimonio ed esultato con balli e urla di gioia.



I festeggiamenti incontenibili dei tifosi iraniani hanno perfino "disturbato" Cristiano Ronaldo che, affacciatosi alla finestra, ha chiesto cortesemente ai supporters avversari di andare a dormire.



Tra le curiosità del Mondiale, la Gialappa’s, durante la puntata di "Balalaika", ricorda anche la "beffa" subita da Messi: a Kazan, l’Argentina ha alloggiato in un albergo con vista su un murales che raffigura niente meno che… Cristiano Ronaldo.



E ancora la bizzarra reazione di un tifoso che, subito dopo un gol, ha abbracciato, baciato e strapazzato la steward sugli spalti per poi cadere e prendere a pugni la scala.



Infine, un video virale immortala un tifoso argentino che, al termine della partita Francia-Argentina, butta il televisore dal balcone… E pensare che i Mondiali non sono ancora finiti…