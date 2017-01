"Amici", Stefano De Martino: "Ecco i segreti per entrare nella scuola"

"Per molti di questi giovani esporsi non è semplice. Li aiutiamo ad affrontare i provini per quello che sono: una gara dove bisogna dare il meglio" continua Sacchetta, da quattro anni professionista ad Amici "Anche se in quelle situazioni il nostro supporto deve essere più mentale che tecnico".



Alcuni consigli preziosi sono "essere convinti, adattarsi a ogni situazione e mostrarsi come si è per arrivare al pubblico. Bisogna poi imparare ad improvvisare , ma allo stesso tempo allenare la memoria perché spesso bisogna metabolizzare cose difficili in poco tempo".



La coppia sarà un punto di riferimento anche per i cantanti, ma De Martino non è preoccupato della differenza di disciplina "l'obiettivo è sempre lo stesso: emozionare il pubblico". Il momento più difficile è sicuramente affrontare un rifiuto e ai ragazzi consigliano di non cercare facili giustificazioni all'esterno: "In questi casi la colpa è sempre di chi sostiene il provino. I professori hanno una missione, non si lasciano sfuggire il vero talento".