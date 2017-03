"Amiche in Arena", concerto-evento contro la violenza sulle donne

Domenica 26 Marzo, alle ore 21.10, Canale 5 presenta il più grande evento musicale mai realizzato in Italia contro il femminicidio e la violenza sulle donne: "Amiche in Arena". I più famosi nomi femminili della musica italiana si sono riuniti eccezionalmente per un'unica serata, sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. L'evento è stato ideato da Loredana Bertè in occasione dei suoi 40 anni di carriera, sotto la direzione artistica di Fiorella Mannoia.