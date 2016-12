Il futuro del Brasile: Leonardo coordinatore e Tite ct?

10:24 - Le dimissioni del ct Felipe Scolari e del coordinatore Carlos Alberto Parreira, accettate dalla Federcalcio brasiliana, hanno scatenato le indiscrezioni su chi sarà preposto a guidare la Seleçao nel prossimo futuro. In terra verdeoro i media sembrano concordare tutti verso un solo nome, quello di Adenor Leonardo Bacchi detto "Tite", allenatore che col Corinthians nel 2012 ha conquistato il Mondiale per club battendo il Chelsea in finale.

Resta però vacante un altro tassello fondamentale, quello di coordinatore dell'area tecnica. In pole position ci sarebbe Leonardo, ex allenatore del Milan prima e dell'Inter poi, attualmente dirigente del Paris Saint Germain. Il 44enne ex centrocampista rossonero sarebbe la figura ideale cui affidare la rinascita del Brasile dopo la disfatta Mondiale culminata con la sconfitta per 7-1 con la Germania in semifinale.



Con la Nazionale verdeoro, inoltre, Leonardo ha vinto un campionato iridato nel 1994, sotto la gestione del ct Parreira, l'uomo che ora andrebbe a sostituire nel ruolo di coordinatore. Giovedì è attesa una conferenza stampa del presidente della Federcalcio brasiliana José Maria Marin: potrebbe essere l'occasione giusta per un annuncio ufficiale.