Brasile, Scolari si è dimesso

08:56 - Felipao Scolari ha cambiato idea e ha deciso di lasciare l'incarico di ct del Brasile. Un atto praticamente dovuto dopo le ultime due partite disastrose del Mondiale e che anticipa di qualche ora l'esonero da parte della Cbf, la federazione brasiliana. L'allenatore dopo il 3-0 con l'Olanda aveva detto: "Non mi dimetto, questo gruppo può fare bene nel 2018 in Russia". Ora ha fatto retromarcia: il suo contratto era comunque in scadenza a fine mese.