Spagna, Morata: "Gli juventini mi hanno detto di mettermi l'elmetto"

Complimenti recapitati ai destinatari e... rispediti al mittente da Barzagli: "Alvaro è un grande ma in campo io non ho amici. I complimenti preventivi non li considero, li accetterò semmai dopo". Risposta tra il serio e lo scherzoso, sia chiaro, ma che dà comunque idea di quanto alta sia la concentrazione del centrale azzurro. Che ha poi aggiunto: "Il fatto di conoscerci bene è un vantaggio soprattutto per Morata. Lui sa come noi giochiamo singolarmente e come ci muoviamo come reparto, noi invece lo abbiamo visto con la Juve ma in Nazionale interagisce con altri compagni e tutto allora può cambiare".



Osservazione corretta. Come corretto è il peso che Morata dà al forfait di Candreva: "È un'assenza molto importante. Un giocatore per loro fondamentale. Però è anche vero che l'Italia ha una gran rosa e poi, non importa chi gioca, gli italiani danno sempre la vita pur di vincere". Una sfida giudicata comunque equilibrata che potrebbe essere decisa anche ai calci di rigore: "Spero di no - ha concluso Morata - però nel caso confido nel nostro portiere e nei nostri tiratori. Ne abbiamo sbagliato uno, con la Croazia: Ramos ha avuto il coraggio di tirarlo, il prossimo lo segnerà".