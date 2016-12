27 ottobre 2016 13:20 MotoGP, Rossi: "Marquez? Il rapporto è cambiato" A Sepang Valentino evita dichiarazioni sul fattaccio dello scorso anno. Torna Iannone: "Sono felicissimo"

Il fattaccio della scorsa stagione non può essere dimenticato. Nel viso, più che nelle parole, di Valentino Rossi in conferenza stampa emerge tutta l'amarezza per quanto accaduto un anno fa a Sepang, quando la battaglia con Marquez lo privò della possibilità di lottare fino all'ultimo con Jorge Lorenzo per il Mondiale. "Ha ragione Marc - spiega il Dottore -: il nostro rapporto è cambiato. Se quel duello mi ha reso migliore? Non lo so".

Era stato Marquez il primo a rispondere, in maniera più articolata, alle domande su Sepang 2015: "Il rapporto con Valentino è cambiato, ma ora le cose sono migliorate: la situazione è quella, c'è una relazione tra professionisti". Rossi taglia corto e tira dritto concentrandosi sul presente: "Tra Sepang e Valencia, è difficile dire quale delle due piste sia più adatta per trovare il successo: entrambe hanno vantaggi e svantaggi, abbiamo buone possibilità sia qui che in Spagna".