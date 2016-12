United: Rooney "Pogba qui ha un conto in sospeso"

Josè Mourinho e lo United aspettano Pogba. Intanto Rooney sfoglia l'album dei ricordi, chiama il francese e lo ricorda come un... picchiatore: "Paul era uno di quei giocatori che quando lo affrontavi in allenamento ti faceva male: una ginocchiata, una gomitata - riporta il 'Sun' - Non credo facesse apposta, ma succedeva. Non c'era nemmeno bisogno di entrare in tackle, bastava avvicinarsi a lui. Quindi, se torna, non vedo l'ora che lo faccia ancora!".