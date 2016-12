22 giugno 2015 Il mercato della Juve live: sprint per Saponara. Summit col Boca per Tevez Pirlo verso gli Usa. Oscar solo cash e cʼè unʼidea Hamsik

PRESSING SU SAPONARA: CONTATTO CON L'EMPOLIE' assalto della Juve a Saponara. In giornata contatto dei dirigenti bianconeri con l'Empoli per il trequartista, che il club toscano valuta 14 milioni. Ce ne sarà un altro a breve, forse già martedì. La Juve sarebbe disposta a offrire 11-12 milioni ma lascerebbe il giocatore un altro anno in Toscana. Su Saponara c'è anche il forte interesse del Napoli.

LA FIRMA DI MANDZUKICMario Mandzukic ha firmato il contratto che lo lega alle Juve fino al 2019. Alle 18,30, l'atto formale accanto all'ad Beppe Marotta. Dalla mattina e fino alle 14,30, le viste mediche presso due istituti di Torino. Per l'attaccante croato, un contratto fino al 2019 e 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il costo complessivo dell'operazione si aggira, invece, sui 19 milioni, che è il costo pattuito con l'Atletico Madrid.

AG. ABDENNOUR: "JUVE, INTER E MILAN"Altro derby milanese di mercato e ancora per un giocatore del Monaco: Aymen Abdennour. Lo ha rivelato l'agente a FootMercato: "L'Inter è interessata al giocatore, anche il Milan, poi Barcellona e Liverpool. Vogliono tutte parlare col Monaco, mentre la Juventus ha già incontrato il club. Non penso che il Monaco lo trattenga".

LLORENTE: "VOGLIO RESTARE ALLA JUVE"In partenza per il viaggio di nozze, Fernando Llorente ha parlato del suo immediato futuro: "Ho un contratto e spero di restare alla Juve. Prima però dovrà parlarne con la società. Il Monaco? Non c'è niente in questo momento. Faccio un giro del mondo: è il mio viaggio di nozze".

OSCAR, NO AL PRESTITO. SPUNTA HAMSIKOscar è il nome in cima alla lista di Allegri, ma Mou non vuole prestiti: solo soldi freschi. Stesso discorso per Jovetic che non vuole perdere l'investimento fatto comprandolo dalla Fiorentina. Ecco, intanto, un nome non nuovo ma inatteso: Hamsik.

TEVEZ AL BOCA, MA SOLO CON SOLDI: CHIESTI 6 MLNRimandato di 24 ore l'incontro tra il Boca, col suo presidente Angelici, e la Juventus. Il summit di Torino, tuttavia, sancirà l'addio dell'argentino, destinazione Boca. I bianconeri chiedo, però, 6 milioni di euro.

PIACE IL BELGA PRAETDennis Praet. Ecco il nome nuovo per il ruolo di trequartista. Il 21enne gioca nell'Anderlecht. La Juve l'ha messo nel mirino da tempo.

PIRLO VEDE I NEW YORK CITYAndrea Pirlo fa le prove generali di Usa. Il fantasista della Juve non ha ancora deciso se trasferirsi subito o a gennaio. Ma pare ci sia già stato un summit con i NY City e che il giocatore juventino avrebbe già detto sì.

MANDZUKIC ARRIVATO A TORINOMario Mandzukic è sbarcato a Torino e la Juve lo accoglie postando su twitter la sua foto e augurandogli il benvenuto

MARCA: DAL PSG 98 MILIONI PER POGBAContinuano a rimbalzare cifre mostruose attorno a Paul Pogba. Il quotidiano spagnolo Marca riporta un'offerta del Psg per il francese di ben 98 milioni, il tutto per battere la concorrenza del Barcellona

MANDZUKIC IN ARRIVO PER LE VISITEMario Mandzukic sta per sbarcare a Torino. Questione di ore e poi il nuovo attaccante della Juventus sarà in città dove nella mattinata di lunedì effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con il club di Agnelli.