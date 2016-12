29 giugno 2015 Il mercato della Juve live, Chelsea: "Oscar e 50mln per Pogba" Ritorno di fiamma per il centrocampista belga dello Zenit, Witsel

L'ARSENAL ABBANDONA LA PISTA VIDALNemmeno il tempo di incassare una risposta dalla Juve, che l'Arsenal cambia idea su Vidal e decide di abbandonare la pista che portava al cileno. Lo scrive il Telegraph, secondo cui Wenger lo considera troppo simile a Ramsey e ha per questo deciso di non insistere con i bianconeri.

CHELSEA: 50 MILIONI E OSCAR PER POGBAPaul Pogba per la Juventus ha un prezzo: 80 milioni. E' la base di partenza che il management bianconero ha in testa per imbastire eventualmente l'asta per il 22enne centrocampista francese. Nelle ultime ore - fonte Mundo Deportivo - si sarebbe fatto sotto anche il Chelsea con una proposta che suona più o meno così: 50 milioni e il cartellino di Oscar, il trequartista brasiliano che tanto piace ad Allegri.

WITSEL TORNA A ESSERE UN OBIETTIVOWitsel-Milan è una pista che si è raffreddata e allora la Juventus torna alla carica per il centrocampista belga dello Zenit. Il giocatore piace tanto a Massimiliano Allegri che già ai tempi rossoneri lo avrebbe voluto a Milanello.

BENITEZ VUOLE BONUCCI E LIBERA ISCOIl Real Madrid insiste per Leonardo Bonucci. A volere in Blancos il difensore della Juve è Benitez, pronto a tutto o quasi per lui. tanto che l'allenatore spagnolo avrebbe detto alla sua dirigenza di poter inserire nella trattativa anche quell'Isco che piace tanto ad Allegri.

LAMELA, ADDIO TOTTENHAMSecondo la stampa inglese il futuro di Erik Lamela sarà sicuramente lontano dal Tottenham. Gli Spurs dopo due stagioni deludenti vogliono cedere l'argentino, e avrebbero già allacciato i primi contatti con la dirigenza bianconera, da sempre interessata al giocatore.

MAROTTA VUOLE KOVACICLa notizia è clamorosa: la Juventus vuole Kovacic. Beppe Marotta vede nel croato il sostituto naturale di Pirlo. C'è da abbattere la forte rivalità tra le due squadre, come dimostrato dal famoso scambio di mercato Vucinic-Guarin saltato quando tutto sembrava ormai fatto.

OGBONNA, INTERESSE DEL SOUTHAMPTONIl Southampton starebbe pensando a Ogbonna. Il club inglese per il difensore della Juventus è disposto a spendere 10 milioni di euro. Un altro interesse è sempre quello del Real Madrid per Bonucci.

MAROTTA-BRAIDA: CENA A MILANO PER POGBACena a Milano con Pogba come portata principale. Ariedo Braida e Beppe Marotta si sono incontrati in zona Marghera, al ristorante Casa Lucia, per una cena che sa molto di mercato. Probabile che si sia parlato di Paul Pogba, il giocatore che il Barcellona vuole a tutti i costi e che la Juve potrebbe cedere ai blaugrana avendo la garanzia di tenerlo a Torino fino al giugno 2016. Intanto Pirlo è arrivato allo Yankee Stadium dove assisterà al derby d New York.

PIRLO-NY, FIRMA ENTRO GIOVEDI'Stretta finale per Pirlo al New York City. Stando a Espn, il centrocampista bianconero firmerà col club americano tra mercoledì e giovedì. Il giocatore ha detto sì a un contratto di un anno e mezzo. Raggiungerà i compagni il 21 luglio e già dopo cinque giorni potrà debuttare in campo contro Orlando City.

STALLO PER BONUCCIIn casa Juve continua a tener banco il caso Bonucci. La Juve ha proposto al giocatore un rinnovo ulteriore di due anni, ma la trattativa è in fase di stallo, con il Real sullo sfondo. I Blancos, infatti, sarebbero pronti a offrire 30 milioni alla Juve e quattro a stagione al centrale bianconero. In caso di addio, alla Juve in pole c'è Benatia.

COMAN, SI LAVORO SUL PRESTITODopo i colpi in entrata, Marotta sta pianificando anche le uscite da Vinovo. Nel dettaglio i due con le valigie in mano sarebbero Llorente e Coman, per cui i dirigenti bianconeri stanno però studiando una soluzione in prestito. Dopo una stagione in panchina, il francesino ha bisogno di giocare e fare esperienza e, stando a Tuttosport, l'ipotesi più probabile resta sempre quella che porta al Sassuolo. Sulle sue tracce però ci sono anche il Genoa e il Palermo, che potrebbe così fare un piccolo sconto su Dybala.

VIDAL, L'AGENTE SPINGE PER L'ARSENALIl futuro di Vidal potrebbe essere in Premier. Stando a TuttoJuve, l'agente del giocatore, che segue anche Alexis Sanchez, continua a pressare per un trasferimento del cileno all'Arsenal, con un ingaggio che salirebbe a 6/7 milioni a stagione. Il club inglese è pronto a offrire 21 milioni di sterline per il cartellino di "Re Artù" e i bianconeri ci stanno pensando.

JOVETIC, SFIDA CON LA ROMALa Juventus deve guardarsi dalla Roma nella corsa a Stevan Jovetic. Ramadani, agente del montenegrino, sbarcherà in Italia la prossima settimana: mercoledì incontrerà le varie pretendenti, ma non è ancora stato fissato un appuntamento con Marotta. Intanto va registrato appunto l'inserimento della Roma: i giallorossi, sfumato Bacca, sono alla ricerca di due punte. Sia la Juve che la Roma vorrebbero il montenegrino in prestito, ma è difficile che il City accetti queste condizioni.

BARCELLONA-POGBA, SI DECIDE DOPO IL 18 LUGLIOPrima le elezioni presidenziali, poi l'affare Pogba. Il Mundo Deportivo descrive così la situazione tra Barcellona e Juventus per quanto riguarda la possibile cessione del centrocampista francese al club blaugrana. Fino a quel momento la Juve non tratterà Pogba in uscita con altre squadre.