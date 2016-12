Il Chelsea vuole Morata: 50 mln. Ma perché il Real deve cederlo?

Dopo il rientro a Madrid, Alvaro Morata è uno dei pezzi più ambiti del mercato. Sulle sue tracce ci sono diversi top club. Destinazione ancora da chiarire, col Chelsea che nelle ultime ore si è fatto sotto. L'attaccante bianconero ha conquistato infatti anche Roman Abramovich , che ha assistito dal vivo a Spagna-Croazia e ha dato il suo via libera all'assalto. Per Morata i Blues hanno pronto un assegno da 50 mln.

Le prestazioni agli Europei di Morata hanno convinto un po' tutti. Soprattutto Conte, che per il suo Chelsea sembra voler puntare proprio sull'ex attaccante della Juve. L'indiscrezione sull'interesse dei Blues arriva dalle pagine del portale "Le 10 Sport". Per portare Morata a Londra sono pronti 50 milioni.



Una bella cifra, che potrebbe chiudere rapidamente la trattativa. Ammesso che il Real intenda salutare subito Alvaro. In Spagna, infatti, alcuni sostengono che i Merengues non siano così convinti di vendere la punta prima che Zidane abbia valutato il giocatore in allenamento e dica la sua sull'operazione. L'impressione è che la decisione sul futuro di Morata potrebbe arrivare solo dopo l'inizio del ritiro del Real.