Chelsea, offerta per Romagnoli. Il Milan: "E' incedibile"

Tutto in poche ore con una risposta rimasta sospesa per qualche tempo ma, di fatto, sufficientemente scontata. Il Milan non vende Alessio Romagnoli ed è un verdetto definitivo. Dall'altra parte del "telefono" il Chelsea che, con grande correttezza, dopo giorni di voci aveva deciso di muoversi ufficialmente per il difensore milanista recapitando al club di via Aldo Rossi un'offerta ufficiale. Offerta valutata prima da Fininvest e poi dal gruppo cinese.

Il tutto alla luce del sole, con le parti che si sono confrontate apertamente. "AC Milan ha ricevuto un’importante offerta economica da parte del Chelsea per il proprio giocatore Alessio Romagnoli - ha poi spiegato il club rossonero attraverso una nota sul proprio sito ufficiale -. Il giocatore rossonero è incedibile, per cui la proposta di mercato non avrà alcun seguito. Ringraziamo il Chelsea, Club con cui il Milan continuerà ad avere gli ottimi rapporti sportivi di sempre".



Discorso chiuso, insomma, nonostante la cifra fosse decisamente apprezzabile (35 mln più bonus) e i buoni rapporti tra i club. Il Milan conferma insomma di non voler cedere i suoi giocatori più giovani e qualitativi e di non voler indebolire la rosa a campionato in corso. Possibile piuttosto che da qui a fine mercato venga fatto qualche altro piccolo ritocco che non comporterà, a meno di sorprese, grandi stravolgimenti.