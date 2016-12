Besiktas, affondo per Balotelli

Una trattativa cominciata a giugno che, tra smentite e frenate, ora sembra davvero vicina alla conclusione. Perso Mario Gomez, che non se l'è sentita di rimanere in Turchia a causa del clima politico davvero teso, il Besiktas si è ritrovato senza numero 9 e ha deciso di stringere i tempi per Mario Balotelli.



A 25 anni la carriera del talento bresciano è ora davvero a una svolta: far bene a Istanbul potrebbe significare una rinascita che tutto il movimento calcistico italiano si aspetta, altrimenti non sarebbe reato parlare di un talento cristallino che si è buttato via troppo presto.