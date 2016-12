Nonostante le parole dell'agente di Thomas Heurtaux, che allontana le voci di mercato, a Firenze il nome del difensore dell'Udinese torna nella lista dei desideri dei dirigenti viola. Stando al "QS-La Nazione", il francese potrebbe arrivare in Toscana in prestito a gennaio per poi essere riscattato a giugno per circa 5 milioni di euro.