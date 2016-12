Juve: Savic per la difesa e in attacco rispunta Eto'o

20:51 - Se Allegri aspettava buone notizie dal mercato, il tecnico livornese può ritenersi parzialmente soddisfatto. Messosi il cuore in pace per i 36 milioni che riporteranno con tutta probabilità Lukaku all'Everton, il tecnico bianconero può sorridere per quanto riguarda gli altri reparti. A centrocampo è in arrivo Romulo, restano da limare ormai gli ultimi dettagli, mentre in difesa la trattativa con Savic è stata confermata dall'agente del difensore.

"La Juve è sulle tracce del mio assistito. Noi restiamo in attesa, e siamo pronti a trattare nel momento in cui l’operazione entrerà nella fase più calda" ha detto il procuratore dell'ex City, Zarko Pelic, che a 'Tuttosport' ha anche aggiunto che "su Savic, oltre che ai bianconeri, ci sono anche altri club europei". Isla potrebbe essere la chiave per sbloccare una trattativa che non si preannuncia facile per Paratici e Marotta. Ok la difesa, ma Allegri ha più volte sottolineato la necessità di un nuovo attaccante. La pista più percorribile sembra portare a Eto'o, anche se età e ingaggio dell'attaccante ex Inter hanno raffreddato la trattativa.