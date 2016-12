Pescara: preso Pogba, fratello maggiore di Paul

12:37 - In principio fu Rai, fratello di Socrates, poi venne Hugo Maradona, meteora nell'Ascoli. Ora la lista dei "fratelli di" nel calcio si allunga con l'arrivo in Italia di Mathias Pogba, tre anni più anziano del Paul juventino, portato al Pescara dal procuratore "di famiglia" Mino Raiola. Mathias Pogba è un attaccante dal fisico poderoso con un'onesta carriera nelle leghe minori inglesi alle spalle: 18 gol in 97 partite tra Wrexham e Crewe Alexandra.

Mathias Pogba può vantare anche due presenze, senza gol, con la nazionale della Guinea. Ora, reduce da un infortunio, è chiamato a trascinare l'ambiziosa società abruzzese in serie A. L'operazione ha fatto sicuramente piacere ai tifosi della Juventus. Non per una simpatia particolare verso il Pescara ma perché sperano che l'arrivo del "fratellone" rappresenti un incentivo per convincere Paul a restare a Torino. Qualche tifoso bianconero è pronto a chiedere a Raiola di portare in Italia anche Florentin, gemello di Mathias, difensore del Saint-Etienne.