Inter, stretta per Medel: Ausilio va a Cardiff

17:54 - Trattativa agli sgoccioli per Gary Medel all'Inter. Il dt Piero Ausilio lunedì volerà infatti in Inghilterra per tentare di chiudere definitivamente la trattativa con il Cardiff City per il centrocampista cileno. Mazzarri resta in attesa di buone notizie. Nel frattempo in casa Inter è spuntato anche un altro nome per il centrocampo: Roberto Firmino Barbosa de Oliveira, brasiliano classe '91 dell'Hoffennheim.

In attesa di concludere l'affare Medel, prima scelta di Ausilio, i nerazzurri hanno dunque già pronto un piano B. Per Firmino c'è già stato un contatto con l'Hoffennheim, che ha chiesto 7-8 milioni per il giocatore, ma per ora si è trattato soltanto di un sondaggio. Prima, infatti, occorre definire le reali intenzioni del Cardiff per il pittbull. L'Inter vuole chiudere per Medel e ha deciso di volare in Inghilterra per parlare direttamente con il club e mettere sul piatto l'offerta senza indugi.



Intanto i nerazzurri continuano a monitorare altre situazioni anche per l'attacco. In questo caso però tutto dipenderà dal mercato in uscita che riguarda soprattutto Alvarez, Guarin e Taider.