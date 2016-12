Inter, Mazzarri: "I fischi a San Siro sono il passato"

22:54 - Soddisfatto e carico. Dopo i primi giorni a Pinzolo, Walter Mazzarri appare così. "Il bilancio del ritiro è ottimo. Un pubblico eccezionale e grande affetto. Ulteriore carica e adrenalina per allenarsi al meglio", ha detto il tecnico nerazzurro in esclusiva a Sportmediaset. "L'obiettivo è il quinto posto? Noi daremo il massimo - ha aggiunto - Icardi e Kovacic sulla buona strada per diventare dei top player".

Il progetto nerazzurro targato Mazzarri, dunque, procede. E il tecnico si è già messo alle spalle la scorsa stagione: "I fischi di San Siro sono stati un episodio superato. Le cose spiegate chiaramente fanno parte del passato". Poi qualche parola sulla rosa al lavoro a Pinzolo: "I nuovi arrivi si sono resi tutti disponibili e si voglioni migliorare così come i vecchi. Sono comunque soddisfatto". Una menzione particolare l'allenatore nerazzurro la dedica a Icardi e Kovacic: "Mauro un top player? E' sulla buona strada, ascolta e vuole migliorarsi. Ha grandi margini di miglioramento. Stesso discorso per Kovacic. E questo vale per tutti i giocatori di grande talento".



Infine la questione obiettivo: "Il quinto posto? Il mio obiettivo è dare il massimo, avere un'anima ancora più dello scorso anno e poi alla fine non sono uno che fa proclami d'estate".