Thohir strappa Bolingbroke al Manchester United

16:10 - Inter modello Manchester United. E' il sogno, o meglio: l'idea, di Erick Thohir. E in attesa di che il tutto si sviluppi -ci vorrà tempo, è risaputo-, ecco che un primo tassello (peraltro largamente annunciato) va al suo posto. Visto che è di oggi la nomina, ufficiale, di Michael Bolingbroke, 48 anni, come Ceo dell'Inter, ovvero il capo di tutti, che porta in nerazzurro la sua lunga, felice e vincente carriera al Manchester United. E' lo stesso Thohir ad annunciarlo, con "grande soddisfazione". "Non vedo l'ora di lavorare con lui per costruire un futuro ricco di successi".

E prima della nomina di Bolimgbroke, Thohir ha parlato da Giacarta a 'Topskor'. Il patron dell'Inter ha parlato a tutto campo, spiegando le linee societarie: "Voglio che per 2-3 anni venga mantenuta questa fase di transizione, per aumentare gli introiti. Finché non sarà completato il risanamento finanziario, adotteremo un sistema di acquisti intelligenti".



Il numero uno nerazzurro ha poi continuato "Voglio portare l’Inter tra i primi 10 club del mondo, e per farlo devo rendere la squadra competitiva dentro e fuori dal campo. Bisogna aumentare gli introiti dell’Inter, per far sì che il club abbia più forza. Con l’aumento delle entrate potremo avere mezzi finanziari più importanti". Chiusura sulla formula del successo: "Più alti sono i ricavi, più alta può essere la spesa media per i calciatori. E più alti sono gli introiti, più giocatori possono arrivare". Sicuri che tutto questo porti alla vittoria?