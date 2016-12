M'Vila: "Fra l'Inter e i soldi, ho scelto l'Inter"

10:30 - Eccolo Yann M'Vila, 24 anni, centrocampista. Il centrocampista che voleva Mazzarri quando "sognava" Luiz Gustavo per sostituire Cambiasso? Può essere l'uomo giusto, visto che il ruolo prediletto (parole sue) "è quello davanti alla difesa" e che Don Balon l'ha iscritto nella lista dei migliori giocatori Under 25 d'Europa. E' arrivato dal Rubin Kazan con la formula, usata e abusata da un po' tutti i club italiani, del prestito di un anno con diritto di riscatto a cifre già note.





"Sono felice di essere all'Inter". E' la sua prima conferenza stampa, dal ritiro di Pinzolo. Dopo pochi allenamenti, un buon debutto con la Rappresentativa trentina e in attesa del secondo match.

"I miei obiettivi? Essere pronto e in forma, conquistare la fiducia dell'allenatore e con la maglia dell'Inter inseguire qualche obiettivo: i primi tre posti del campionato e una buona Europa League".

Intorno a M'Vila, c'è anche una insolita varietà di note extracalcio. L'avvenenza della moglie, l'etichetta di bad boy da parte francese, qualche chilo di sovrappeso e una stagione, l'ultima, deludente. "Bad boy? Forse lo sono stato, quando ero più giovane. E' passata. I francesi in tal senso hanno molto insistito. Il peso? Seguo una dieta per essere a posto, in fretta. In Russia ho giocato poco, ma non per problemi fisici: il primo allenatore mi faceva giocare, il secondo non schierava gli stranieri".

La scelta-Inter. Perché? "Potevo scegliere altre strade, in Russia o in Inghilterra. Avrei anche guadagnato di più. Ma ho scelto l'Inter: per il prestigio, per il progetto, perché avrò tempo per guadagnare, perché voglio vincere".

Sarà il nuovo Cambiasso. Prenderà il suo posto. "Stiamo parlando di un campione. Io devo fare tanta strada, devo ancora cominciare".