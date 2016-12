Inter, Guarin rimane: no a Valencia e Real Madrid per il prestito

00:13 - Si è chiusa senza botti in entrata o in uscita l'ultima giornata di mercato dell'Inter. A bloccare tutti i possibili affari è stata la permanenza in nerazzurro di Fredy Guarin. Il colombiano non ha trovato l'accordo per il passaggio al Valencia e l'Inter, in serata, ha detto no al prestito oneroso al Real Madrid. Impraticabile quindi la pista Lavezzi dal Psg, con Bonaventura che è finito al Milan al posto di Biabiany. Alvarez al Sunderland.

Nessun volto nuovo dell'ultima ora per Walter Mazzarri che ha tentato invano di arrivare a Lavezzi. Sono mancati i soldi previsti dall'eventuale cessione di Guarin, circa 16, in una giornata tumultuosa per il colombiano. In mattinata sembrava tutto fatto per il passaggio al Valencia, ma la società nerazzurra non ha trovato l'accordo sulla formula del prestito fino alla fumata nera. Niente da fare nemmeno per l'interesse del Real sul finire della finestra di mercato. L'Inter non ha voluto cedere il giocatore in prestito, ma solo a titolo definitivo.Senza il denaro fresco in entrata sono andate via via spegnendosi le piste estere. Prima quella di Lavezzi, troppo costoso per un investimento scoperto; poi quella di Borini, che mollato dai nerazzurri ha trattato col QPR. Unica operazione conclusa, in definitiva, la cessione ufficiale di Ricky Alvarez al Sunderland.



21:34 Bonaventura è del Milan. Altra conferma della chiusura del mercato dell'Inter



21:20 L'Inter ha detto no al Real Madrid per il prestito di Guarin. Il mercato dei nerazzurri è quasi certamente chiuso qui.



21:14 Il Milan, perso Biabiany, è andato forte su Bonaventura e potrebbe chiudere a minuti.



20.49 Il Real Madrid avrebbe chiesto all'Inter il prestito di Guarin a 3 milioni di euro. C'è il sì di Ancelotti, si attende il via libera di Guarin. La chiusura dell'affare aprirebbe le porte all'arrivo di Bonaventura all'Inter



20.23 Ricardo Gabriel Alvarez è ufficialmente un giocatore del Sunderland Association Football Club . Lo ha comunicato l'Inter, precisando che il giocatore parte con la formula del prestito oneroso.



17:58 Dopo un'ora abbondante di colloquio coi dirigenti dell'Inter, l'agente di Guarin ha concluso ogni trattativa riguardo al colombiano, che a questo punto rimane all'Inter, a disposizione di Mazzarri.

17:00 Secondo la BBC, Liverpool e Queen's Park Rangers hanno torvato l'accordo per il passaggio di Borini al QPR. Passaggio a titolo definitivo, si parla di 12-13 milioni di euro.

16:34 L'agente di Guarin si trova nella sede dell'Inter: si cerca una soluzione.

16:00 Doccia geleta (e definitiva?) a proposito di Guarin e Valencia. Dopo una mattinata di trattative che sembravano preludere all'accordo, ecco la notizia che tutto è saltato. Guarin a Valencia non si fa. E l'ultimo spiraglio per Lavezzi si chiude: non sarà presentata una offerta., Fra l'altro, il manager di Lavezzi a InterFcNews ha detto: "Non c'è mai stata trattativa, Lavezzi resta al Psg".

14:40 Oltre al Verona, anche il Parma si è inserito per trattare Bonaventura. Tuttavia il giocatore ha dato una indicazione precisa, l'Inter prima fra tutti.

14:10 Su Borini c'è l'interesse di due club inglesi, a stretto contatto col Liverpool. A questo punto, e dinanzi a cifre che possono arrivare a 10 milioni di euro, l'approccio dell'Inter risulterebbe vano, anche se Borini gradirebbe, prima fra tutte, la scelta nerazzurra.

14:00 Lo scrive il sito francese MadeinFoot, e lo prendiamo a titolo di cronaca. Il sito scrive che per Lavezzi all'Inter non è finita e che nel pomeriggio il Psg si aspetta l'assalto del club interista. Da casa-Inter tutto questo però non risulta.

13:15 Tra Inter e Valencia continuano le discussioni a proposito della formula per il trasferimento di Guarin. L'Inter, a quanto pare, è orientata ad accettare la proposta degli spagnoli, che intendono versare 2,5 milioni subito senza l'obbligo del riscatto, fra un anno, come invece vorrebbe l'Inter.

12:35 Per Borini ci sono timidi segnali sulla linea Liverpool-Inter. Niente di più. Si attende l'intervento di Ausilio, nel pomeriggio. Tutto comunque è legato alla chiusura della trattativa-Guarin.

12:30 Il padrone del Valencia, Peter Lim (sei mesi fa, aveva presentato un'offerta per entrare nel Milan), ha dato il suo assenso alla trattativa che riguarda Fredy Guarin. Si è anche parlato di un possibile intervento-Juve per il colombiano, ma è stato subito smentito.

11:35 Anche il Verona sta trattando con l'Atalanta per acquistare il cartellino di Giacomo Bonaventura