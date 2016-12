Juve, niente colpo last minute in attacco

23:13 - Niente colpo in extremis per la Juventus in attacco. Il mercato bianconero si chiude senza botti e con un pizzico di amaro in bocca. Marotta ha provato fino all'ultimo a prendere Falcao, ma davanti all'offerta dello United (65 milioni e contratto di 4 anni) ha dovuto rassegnarsi e cedere il passo ai Red Devils. Niente da fare anche per il piano B: il Chicharito. Il messicano, infatti, è finito al Real a fare il vice Benzema.

Allegri, dunque, dovrà "accontentarsi". Alla Juventus non è riuscito il colpo last minute per rinforzare l'attacco con un top player. Per i bianconeri la giornata inizia subito male. In mattinata da Monaco arriva la notizia che nessuno voleva sentire: accordo con lo United per Falcao. I Red Devils mettono sul piatto un'offerta da 65 milioni complessivi (10 milioni subito e 55 tra un anno) e un contratto di quattro anni da 10 milioni circa a stagione. Impossibile rilanciare, addio Tigre.

Ma le cattive notizie non finiscono qui. Per la Juve salta anche il piano B. Il Chicharito Hernandez, infatti, si accasa ufficialmente a Madrid. Ancelotti lo soffia ai bianconeri e il messicano firma per fare la riserva a Benzema. Qualche ora dopo a Torino rispunta l'idea Denis per l'attacco, ma è solo una boutade e la voce viene smentita quasi subito. Stesso discorso anche per Podolsky, nome avvicinato nuovamente ai bianconeri nelle ultime ore di trattative. E così il mercato dei bianconeri si chiude qui. Niente ciliegina sulla torta per Allegri in attacco e tifosi piuttosto delusi. Basteranno Tevez, Llorente, Morata, Giovinco e Coman per centrare il quarto scudeto consecutivo e dare l'assalto alla Champions League? Se ne riparlerà a gennaio.