Milan, è Bonaventura l'ultimo rinforzo. Zaccardo fa saltare Biabiany in extremis

23:39 - Tutta una giornata sull'asse Milano-Parma per lo scambio, annunciato, fatto, già archiviato, tra Biabiany e Zaccardo e poi, a un'ora dalla chiusura del mercato, ecco Bonaventura. E' l'esterno atalantino, insieme a Van Ginkel, il rinforzo dell'ultima ora milanista. Il tutto dopo il grande rifiuto di Zaccardo che ha bloccato, di fatto, Biabiany, rispedito a Parma dopo aver posato con la maglia del Milan e aver sostenuto le visite mediche.

Questa volta niente foto con sciarpa da esibire alla stampa e ai tifosi, ma il tweet della firma sul contratto. Per un'operazione inattesa, un blitz eccezionale di Galliani che ha scippato il giocatore all'Inter - ma i nerazzurri, in ostaggio di Guarin, non avrebbero comunque chiuso - e ha portato il giocatore a Milano a titolo definitivo versando 7 milioni nelle casse dell'Atalanta. Bonaventura è l'esterno che serviva a Inzaghi e sarà rossonero fino al giugno 2019. Il che fa di lui, ovviamente, un investimento per il futuro, perché ha talento, è cosa nota, ed è giovane.Giovane come Van Ginkel, l'altro colpetto dei rossoneri. L'ex Chelsea però arriva in prestito secco. Un passaggio per farsi le ossa e magari, chissà mai, ripensarci a fine anno e restare in rossonero. Ma questa è un'altra storia, un auspicio e niente più.

In ogni caso sono stati come sempre gli ultimi giorni a cambiare il volto al Milan: Torres, Van Ginkel e Bonaventura, tutti sul gong o quasi, con Cristante in uscita, per 6 milioni, direzione Benfica. Solo Pasqual, di cui si era parlato a metà giornata, è rimasto un pensiero. Inzaghi, in ogni caso, ha la rosa che voleva. Adesso la sua stagione, cominciata con una vittoria, può decollare.



Molto soddisfatto Adriano Galliani in diretta a Milan Channel: "Nel mercato bisogna avere la forza di aspettare e beffare gli avversari sul finale, come accade nelle corse in bici. L’operazione era avviata, c’era l’accordo con il Parma e Biabiany, ma Zaccardo ha rifiutato anche questa destinazione. Abbiamo pensato allora che avevamo bisgono di un altro giocatore e abbiamo pensato a Bonaventura. E’ un grande giocatore ma anche una grande persona. Oggi al momento della firma si è messo a piangere. Ora però stiamo tranquilli e pensiamo a fare un grande campionato. La parola d’ordine di questo mercato? Conoscenza e rapporti con gli agenti e i dirigenti. Per esempio, quando ho capito che a Madrid c’era qualche problema tra i portieri mi sono subito fiondato su Diego Lopez. Cristante? Il ragazzo ha chiesto di lasciarlo andare perché ci sono troppi giocatori. Io ho provato a convincerlo, ma lui ha voluto andare via. Gli avevo proposto un prestito in una squadra italiana, ma lui ha detto di non voler giocare contro il Milan e così è andato all’estero. Abbiamo reinvestito la cifra di Cristante per Bonevantura, che è ancora giovanissimo e ha grandi qualità umane e tecniche. Una volta che è saltato Biabiany è arrivata l’idea Bonaventura, è stato un vero e proprio blitz. Biabiany? Mi spiace molto, ha sempre dimostrato affetto per i nostri colori. Purtroppo sono cose che capitano nel calcio, non è andata bene, mi spiace davvero tanto. Parametri zero? Non voglio fare altre polemiche, non capisco perché se Diego Lopez arrivava a 10 milioni di euro andava bene e invece se arriva a zero non va bene. Torres? Ieri Tognaccini mi ha chiamato per dirmi che i test erano andati benissimo. Alla fine comunque quello che conta sono i risulti in campo. Io ho sempre lavorato con grande passione per il Milan, ora pensiamo a mantenere questa posizione in classifica visto che siamo i primi”.





L'ULTIMA GIORNATA DEL MERCATO ROSSONERO

21:34 E' andato a buon fine l'assalto del Milan all'Atalanta per Bonaventura. I rossoneri hanno trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno con i bergamaschi cui vanno 7 milioni-



21:08 Secondo quanto rivelato da Sky, il Milan, perso Biabiany, si sarebbe inserito nella trattativa tra Inter e Atalanta per Bonaventura. In corso un incontro tra i club



20:41 E' saltato definitivamente l'affare Milan-Parma per Biabiany-Zaccardo. Il difensore ha deciso di rifiutare l'offerta dei ducali



20:00 Si riapre la trattativa tra il Milan e il Parma per lo scambio Zaccardo-Biabiany



19:44 Il comunicato del Milan: "Lo scambio di mercato fra Biabiany e Zaccardo è saltato, per la mancata accettazione della nuova destinazione da parte di Zaccardo".



19:40 Colpo di scena: Zaccardo non ha trovato l'accordo con il Parma e ha fatto saltare il trasferimento di Biabiany, che sembrava certo, al Milan



19:34 Piccolo intoppo nella trattativa Milan-Parma per Biabiany. Mentre l'esterno gialloblù è pronto a vestire la maglia rossonera, Zaccardo, la contropartita dell'affare, non ha trovato ancora l'accordo con i ducali e sta bloccando l'ufficialità.



19:15 E' definitivamente tramontata la trattativa per Pasqual che, stando a quanto ci risulta, rimane alla Fiorentina



18:32 Il Milan smentisce a Milannews.it le voci su Pasqual: nessuna trattativa.

18:26 Per Pasqual arrivano smentite. L'agente, contatto da Firenzeviola.it, ha dichiarato: "Notizia priva di fondamento. Non so niente".

18:16 AC Milan comunica di aver acquisito Marco van Ginkel in prestito per una stagione dal Chelsea FC.

17:38 L'annuncio del Milan: Biabiany è rossonero.



Here's Marco Van Ginkel during the medical examination earlier this morning #weareacmilan pic.twitter.com/m2T02QVpvD

— AC Milan (@acmilan) 1 Settembre 2014

Retroscena Cristante: è stato il centrocampista a chiedere di essere ceduto per avere più spazio.Inzaghi vede Armero come centrocampista e così è necessario l'arrivo di un terzino.Il Milan ci prova per. Pippo Inzaghi ha chiesto un terzino e Galliani sta trattando con la Fiorentina. Montella sabato sera per la fascia sinistra gli ha preferito Alonso: segnale che l'azzurro può lasciare i viola.Tifosi infuriati sul web per la cessione di Cristante al Benfica. "Che fine ha fatto il progetto giovani?", è la domanda che tutti i rossoneri si stanno facendo in queste ore.Adrianoa Milan Channel: "Il mercato del Milan è chiuso? Vediamo, chiude alle 23". Quanto basta perchè intorno all'ad rossonero si sta scatenata una piccola caccia allast minute. Il Milan ha in cantiere l'operazionedetto Suso, centrocampista spagnolo di 21 anni, in forza al Liverpool e a scadenza di contratto. Il Milan potrebbe averlo gratis il prossimo febbraio.: Cristante è un nuovo giocatore del Benfica. Il Milan lo ha ceduto a titolo definitivo per sei milioni di euro.Ilci riporva per. I lusitani sono in trattativa con i rossoneri per il giovane centrocampista che non sembra aver convinto Pippo Inzaghi.è già a Milano e si sta sottoponendo alle visite mediche.Fernandosarà presentato domani, martedì, alle 19, nella sede rossonera di via Aldo Rossi.E' fatta. Tra Milan e Parma si è conclusa la trattativa per lo scambio. Al Parma va un conguaglio economico di 4 milioni.Le visite mediche disi sono concluse.non lascerà il Milan: il club rossonero ha escluso che il francese possa essere ceduto in prestito.ha promesso al giovane attaccante la permanenza in rossonero.sta effettuando le visite mediche.Vicinissimodal Parma. Milan Channel ha confermato: "In dirittura d'arrivo lo scambio con il Parma tra Cristiane Jonathan Biabiany".Ecco le prime parole diall'arrivo a Milan Channel: "Sono molto contento il Milan è un grande club dove hanno giocato molti giocatori olandesi, grandi nomi. Sono felice di essere qui finalmente. Conosco Nigeldalle esperienze in Nazionale, ho parlato con lui del Milan e mi ha detto ottime cose sul club. Non l'ho ancora incontrato qui, ma lo vedrò presto. Sono un centrocampista che difende, ma so anche segnare i miei gol. Sono un giocatore a tutto campo. Voglio essere importante per la squadra, sono un uomo squadra, voglio incontrare mister Inzaghi e come ho detto sono contento di essere qui. Voglio giocare le mie partite, accumulare minuti, credo che al Milan avrò l'opportunità di giocare queste partite, in una grande competizione, con molte squadre forti. Questo è l'obiettivo di questa stagione. Non ho ancora parlato con mister Inzaghi, ma ho parlato con Fernando Torres questa settimana. Lui è arrivato qui e abbiamo parlato del Milan. E' un bravo ragazzo e tra poco lo rincontrerò qui".