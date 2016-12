Follie per Messi: il Manchester City offre 250 milioni

14:07 - Il futuro di Leo Messi non sarà per forza a tinte blaugrana. Il recente malumore della piazza - nonostante il gol decisivo segnato all'Athletic Bilbao - e la disponiblità economica di alcuni club mettono a rischio la permanenza della Pulce al Camp Nou. Secondo il portale 'fichajes.net', Manchester City e Psg sono pronti a una follia per prenderlo. Gli inglesi, addirittura, preparano un'offerta da 250 milioni di euro per strapparlo al Barça.

Mai e poi mai Leo avrebbe pensato di sentire offerte diverse da quelle del Barcellona. Eppure in estate avverrà. Quanto successo quest'anno in casa blaugrana - sconfitta nella finale di Coppa del Re, eliminazione nei quarti di Champions e contestazione dei tifosi (con tanto di panolada) - indurrà a riflettere anche il talentuoso argentino. Che ha sempre detto di voler chiudere la carriera al Barça. Ma al di là dei desideri del giocatori, il club catalano non potrà non considerare offerte faraoniche come quelle che - almeno così pare - il City farà pervenire. Duecentocinquanta milioni sono una cifra irreale, a cui è impossibile dir no. Tanto da preoccupare l'ambiente blaugrana, che a queste condizioni rischia davvero di dover rinunciare al suo campione assoluto.

Anche il Psg, con l'immensa disponibilità economica dei suoi proprietari, potrebbe tornare alla carica per la Pulce. Che adesso come non mai si trova a un bivio della sua carriera: restare a Barcellona o scegliere una nuova avventura? Approdando in Premier, o in Ligue 1, Messi diventerebbe anche il giocatore più pagato del mondo. Una cosuccia da considerare.