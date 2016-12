Il tracollo di Mancini: Galatasaray sconfitto 0-4 e a rischio Champions

11:14 - A quattro giornate dalla fine del campionato turco, Roberto Mancini è a un passo dal precipizio. Il suo Galatasaray, infatti, ha perso per 0-4 in casa col Kasimpasa, pregiudicando fortemente la qualificazione alla prossima Champions League. Il club di Istanbul, infatti, è terzo in classifica, a un punto dal Besiktas e con una partita in più. La capolista Fenerbahce è avanti di 13 lunghezze. I tifosi giallorossi chiedono la testa del tecnico.

La luna di miele fra Mancini e il Galatasaray è durata relativamente poco. Dal 30 settembre, giorno della firma sul contratto, l'ex tecnico di Inter e Manchester City ha messo insieme 20 vittorie e 9 sconfitte, di cui 5 nella Super Lig. Troppe considerato il blasone del Gala, che lo scorso anno si era proclamato campione con Fatih Terim in panchina. L'unico vero acuto della stagione è arrivato dalla sfida con la Juve in Champions, per il resto stampa e tifosi hanno sempre contestato l'italiano, reo di non aver dato un gioco alla squadra.

Il triennale firmato qualche mese fa rischia seriamente di non avere un seguito. L'ultimo ko casalingo ha alimentato la tensioni: il Gala, rimasto in 10 dopo appena 6' per l'espulsione di Balta, è andato subito sotto su calcio di rigore. Poi non ha più opposto resistenza agli ospiti, capaci di dilagare con la doppietta di Scarione, Ayhan e l'ex milanista Viudez. Il pubblico giallorosso, già da qualche settimana, chiede a gran voce l'esonero di Mancini e il ritorno dell'imperatore Terim. La proprietà, a meno di clamorosi scivoloni, aspetterà la fine del campionato per trarre le conclusioni. Il secondo posto, che comunque garantisce l'accesso ai preliminari di Champions e non direttamente alla fase a gironi, è in bilico.