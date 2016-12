Suarez nel mirino del Real Madrid: offerta da 110 milioni al Liverpool

12:07 - Il grande colpo dell'estate 2014 in casa Real Madrid potrebbe davvero essere Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano del Liverpool, già 30 gol in stagione, è l'obiettivo numero uno di Florentino Perez. Il presidente merengues, secondo la stampa inglese, sarebbe pronto a un'offerta monstre da 110 milioni di euro. Qualche settimana fa il Real aveva fatto un primo tentativo, ma i Reds avevano respinto la proposta da 85 milioni.

Prima di accogliere Suarez, il Real potrebbe liberare Benzema, in scadenza di contratto nel 2015. E poi fiondarsi aull'attaccante uruguaiano, reduce da una stagione meravigliosa e legato al Liverpool da un contratto milionario (10 milioni di sterline all'anno) fino al 2018. Serve davvero una proposta astronomica per strappare il giocatore ai Reds e alla concorrenza: 'Caughtoffside' parla di 110 milioni di euro, mentre al giocatore andrebbero 327mila euro a settimana (ad Anfield ne guadagna "solo" 242). Perez, che segue il giocatore da parecchio, avrebbe fallito il primo assalto circa tre settimane fa e ha tutta l'intenzione di riprovarci. In attesa di conoscere il futuro di Messi, quello di Suarez diventerebbe il trasferimento più costoso della storia del calcio. Davanti a Gareth Bale...