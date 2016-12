Real, Cristiano Ronaldo: pronto a giocare contro il Bayern 

13:57 - Cristiano Ronaldo punta il Bayern. Per non perdersi la finale di Lisbona, per vendicare l'eliminazione dalla Champions di due anni fa proprio contro i tedeschi, per mettersi alle spalle il ricordo del rigore sbagliato in quell'occasione. I guai fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane sono alle spalle: dopo aver lavorato la domenica di Pasqua in solitario, il portoghese ha ripreso oggi ad allenarsi con i compagni.

Come detto, anche a Pasqua, mentre il resto dei compagni si godeva il giorno di riposo concessa da Ancelotti, Cristiano Ronaldo ha svolto una lunga sessione di allenamento nel quartier generale madridista di Valdebebas. Prima lavoro atletico e poi fisioterapia. Poi, al termine della giornata il tweet che annunciava il suo recupero. Adesso la palla passa ad Ancelotti che nell'allenamento odierno ha visto CR7 (e con lui anche Sergio Ramos e Marcelo) correre e sudare assieme al gruppo: se le indicazioni positive verranno confermate anche nella rifinitura pre-Champions, contro i bavaresi di Pep Guardiola il Real tornerà così al 4-3-3, il modulo scelto ormai da tempo per esaltare al meglio le doti del fuoriclasse portoghese e dell'altro marziano merengue, Gareth Bale. Il gallese però oggi non si è allenato a causa di un attacco influenzale: per ora c'è ottimismo sul suo recupero ma, come sempre, decisive saranno le prossime 24 ore.