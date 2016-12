Conte e il rinnovo: la Juve dà l'ultimatum

15:12 - Divergenze tra Conte e la Juve sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2015. Come detto da Claudio Raimondi nel corso dell'edizione delle 13 di Sportmediaset su Italia 1, il tecnico vuole fare il salto di qualità a livello internazionale e chiede giocatori importanti, mentre il club punta sui giovani. A Conte non mancano le pretendenti: in Europa lo cercano club come il Monaco, i due Manchester e l'Arsenal per il dopo Wenger. Ecco allora l'ultimatum della Juve, che vuole una risposta entro 20 giorni. Le alternative per la panchina bianconera si chiamano Prandelli, Simeone e Spalletti.