Marotta risponde a Buffon: "La Juve compra, non vende". E sul rinnovo di Conte...

17:02 - La risposta del direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, alle parole di Buffon "capirei la cessione di Pogba" è arrivata immediatamente: "Capisco il concetto espresso da Gigi - ha dichiarato Marotta -, ma la nostra è una società che compra, non una che vende". Il riferimento è all'interesse del Psg, pronto a fare follie: "Buffon ha fatto un discorso da imprenditore. Noi valuteremo, ma non siamo una società venditrice".

Marotta ha poi parlato anche del futuro contrattuale di Antonio Conte: "L'anno prossimo sarà al 100% alla guida della Juventus - ha specificato -. La sua situazione verrà discussa a fine campionato. La società è soddisfatta di lui, è il nostro leader, ci siamo parlati e ne discuteremo ancora quando conquisteremo qualcosa di importante, ovvero il campionato e l'Europa League". Per lo scudetto però non è ancora cosa fatta: "Ci sono ancora tappe importanti. Il margine di vantaggio è buono, ma non ancora sufficiente".