Juve, Buffon libera Pogba: "Capirei la sua cessione"

15:53 - Parole da capitano, da leader, ma anche da uomo della società che la società Juve l'ha vissuta e la vive dall'interno da una vita. Gigi Buffon si confida a Sky e chiarisce obiettivi stagionali senza risparmiarsi un excursus si mercato. Un "fuoripista" significativo: "Pogba è super - dice il capitano bianconero - ma capirei la sua cessione". Poi una rivelazione: "Senza Conte sarei andato alla Roma". Infine su Tevez: "E' un trascinatore".

E ancora: "Cosa ha portato Conte? Ha portato tantissimo anche quest'anno sul piano motivazionale, perchè quando si argomenta sul fatto che dopo due campionati vinti, il terzo non è realmente così scontato, si dice la verità, perchè in qualcuno o nel gruppo si può creare quel senso di appagamento che poi è foriero solo di brutti presagi e cattive imprese, mentre invece uno come lui ci ha aiutato anche quest'anno a stare sempre sulla corda, a non dare per scontato nulla, anche se devo dire che in alcuni momenti chiave della stagione, secondo me, la voglia di vincere e le caratteristiche di trascinatore che ha avuto Tevez ci hanno dato una grande mano, soprattutto all'inizio, quando eravamo un po' apatici, un po' tutti". Resta il tempo per fare il punto sugli obiettivi stagionali: "Vogliamo Scudetto ed Europa League per tornare tra le grandi d'Europa. La coppa non è un obbligo, è sicuramente un obiettivo che potrebbe diventare alla nostra portata o è alla nostra portata. Se dovessimo esprimerci al 100% e se tutti i fattori fossero a nostro favore".