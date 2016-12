Youth League, altro ko per la Juve di Grosso: al Siviglia basta un gol

Seconda sconfitta per i ragazzi di Fabio Grosso nel girone eliminatorio della Youth League. Al Siviglia basta un gol fortunoso dell'ucraino Shved al 24' per sbancare il campo di Vercelli: la Juve domina il gioco per un'ora abbondante, ma senza riuscire a perforare l'attenta difesa andalusa. Nel finale, Del Favero para un rigore a Sanchez . Dopo due turni, bianconeri ultimi in classifica con il M'gladbach, prossimo avversario.

LA PARTITA

Dopo la pesante sconfitta nell'esordio contro il City, la Juve primavera di Fabio Grosso tenta di conquistare i suoi primi punti in Youth League al “Piola” di Vercelli. Scelte forzate per il tecnico bianconero, costretto a rinunciare a Parodi e Cassata – espulsi a Manchester – oltre ad Audero e Vitale, convocati da Allegri in prima squadra. Grosso opta per un 3-5-2 con Favilli prima punta affiancato dal numero dieci Clemenza, il capitano Romagna arretra al centro della difesa.

Sul campo della Pro non c'è tempo per fasi di studio, due le occasioni che scuotono la partita nei primissimi minuti: ad aprire i giochi è il Siviglia, a poco secondi dal via il portiere Del Favero devia in angolo una pericolosa conclusione di Colmenero. La reazione della Juve è immediata, Muratore cerca il tiro da fuori ma spedisce alto di poco. Al 20' al Juve si presenta in area con Favilli, che sfonda da sinistra e scarica su Clemenza, ma la difesa spagnola intercetta la conclusione; il trequartista ci riprovacon un'azione personale sulla destra, ma il portiere Soriano non si lascia sorprendere. I bianconeri alzano la pressione, sembrano aver preso il comando del gioco quando vengono bucati in ripartenza da un tiro sporco dell'ucraino Shved, che col mancino raccoglie e deposita in rete un cross da sinistra di Sanchez. La Juve rischia ancora grosso qualche minuto più tardi: una punizione battuta dal Siviglia carambola sul braccio di Favilli in piena area di rigore, ma l'arbitro lascia correre tra le proteste degli andalusi. I piemontesi spingono ispirati da un ottimo Clemenza e al 53' accarezzano il pari con un diagonale mancino di Favilli, di poco a lato. Nella ripresa il Siviglia non è mai pericoloso e al 70' Grosso decide di sparigliare le carte passando al 4-3-3 con l'ingresso di Pozzebon, ma sono gli spagnoli ad avere tra i piedi la palla del ko: all'81 l'arbitro non perdona a Favilli un altro tocco di mano in area, sul dischetto va Sanchez ma Del Favero è superlativo a salvare il risultato di piede. La grande occasione per l'1-1 arriva all'88' su punizione di Clemenza, ma Macek non inquadra la porta.

Nell'altro match, il City batte in trasferta il Borussia Moenchengladbach per 2-1 restando incollato al Siviglia in testa alla classifica del gruppo D.