Under 21: Di Biagio, se batti la Serbia l'Europeo si avvicina

Dopo la sconfitta della Nazionale di Ventura, questa sera tocca all'Under 21 di Luigi Di Biagio. Alle 18.30 gli azzurrini affronteranno la Serbia a Vicenza, in una gara che potrebbe garantire all'Italia la qualificazione all'Europeo di categoria. Se dovesse arrivare una vittoria, infatti, basterebbe un pareggio tra Irlanda e Slovenia (calcio d'inizio alle 20.30) per assicurarsi un posto tra le 12 che si contenderanno il titolo in Polonia.