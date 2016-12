Torino-Juventus 1-3: Higuain non perdona, Belotti s'inchina

LA PARTITATensioni da derby, come al solito: massime. Tensioni da Toro, che con Mihajlovic riscopre una certa -storica- vocazione alla battaglia. E anche il capitolo juventino ha il suo, straordinario, fascino visto che si va al 4-3-3 che molto vorrà dire nel prossimo futuro, con Dybala -quando sarà pronto- a tempo pieno. C'è molto da aspettarsi e molto da annotare in una sfida che si gioca nella casa granata: il Toro non ha mai perso fra le sue mura, e la Juve da trasferta ne ha perse tre. Troppe?

Si parte. E c'è subito molto da dire. Ritmi alti, nessun cenno di attesa: attacca la Juve, non pensa a difendersi il Torino. La prevalenza è bianconera, Mandzukic offre a Sturaro la prima palla-gol, due volte è lo stesso croato ad andarci vicino nel primo quarto d'ora, ma il Gallo Belotti è in agguato e la percussione di Baselli, a destra, non trova ostacoli: traversone prezioso, stacco aereo del bomber che mortifica Lichsteiner in marcatura e Buffon, impietrito. Vantaggio granata, siamo al 16'.

La Juve quando affonda rischia sempre di far male. Il Torino quando attacca trova sempre qualche imperfezione avversaria, e comunque la prevalenza bianconera rimane tale e al 28', dopo un altro paio di tentativi andati a vuoto, ecco che spunta dal niente il Pipita. Sì, Higuain di cui si sono fin qui perse le tracce nell'onda juventina sbuca all'improvviso sull'assist verticale di Mandzukic, difesa del Toro mal piazzata (non è la prima volta) e il suo destro in corsa folgora Hart. Gol del pareggio, diciamo pure meritato.

E poi ci si adegua verso il finale del tempo con minori tensioni emotive. Non che le squadre gestiscano il pareggio, è che le difese si sistemano meglio (Castan si rincuora dopo qualche errore) e le smanie reciproche si quietano. Il tridente Juve è ispirato quanto basta, Mandzukic è il migliore. Quello del Torino trova in Belotti forza e qualità: un po' sulle sue Iago Falque, Ljajic va a cercarsi zone difficilmente vuote, e la linea dell'equilibrio prevale come sostanza di un primo tempo in cui la Juve può lamentarsi di se medesima per non aver messo a frutto la prevalenza in zona-gol.

Ripresa. L'occasione-gol di Khedira al 4' è un'enormità, ma il colpo di testa del tedesco è sbagliato. C'è da mordersi le mani, a casa-Juve, ma da quell'errore in poi, e a lungo, le sofferenze maggiori stanno dalla parte di Buffon e di un centrocampo granata che va a rubare palloni su palloni a Sturaro, allo stanco Marchisio e anche a Khedira. E lo spreco granata in zona-gol si prende le note della domenica: tiro di Benassi respinto, contropiede di Iago Falque svanito, ripartenza di Rossettini sventata e tiro a giro di Ljajic fuori di un niente con Buffon senza scampo.

Allegri prova a riparare le falle: dentro Lemina per Sturaro, quindi tocca a Dybala riprendersi la scena dopo 50 giorni di assenza, esce Mandzukic stremato da tanto lavoro. Fermo restando il marchio granata in questo secondo tempo nel quale però Allegri può far valere quel fattore-Pipita che se ne sta quasi nascosto, ma appena s'accende, fulmina gli avversari. Come accade al 37' quando un pallone-campanile di Chiellini va a pescare proprio lui, Higuain che qui fa valere tutta la sua classe/potenza: aggira Barreca e dal limite consegna se stesso alla storia di questo derby e i tre punti alla Juve.

Tre punti cui aggiungere la perla del terzo gol al 47' a firma Pjanic, dopo una giocata da urlo di Dybala. Tornato a pieno titolo in una Juve mai sazia e capace anche di vincere soffrendo. Per il Torino il rammarico di un sogno svanito e il secondo ko consecutivo.